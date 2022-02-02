Москва, 2 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину передадут обращение журналистов по поводу угроз главы Чечни Рамзана Кадырова. Вмешаться в ситуацию попросили журналисты «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил 2 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства», — ответил на вопрос журналистов Песков.

Напомним, 1 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал возбудить уголовные дела против «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Новой газеты», а также против экс-руководителя главы «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. Он назвал СМИ и журналистов пособниками террористов.

Ранее «Новая газета» подала заявление в Следственный комитет с просьбой обратить внимание на высказывания Кадырова, в которых содержатся призывы к возбуждению ненависти или вражды.

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