Москва, 2 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила запрос в Генпрокуратуру из-за ситуации с Заремой Мусаевой — супругой бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

«Татьяна Москалькова направила повторный запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой», — сообщила пресс-служба российского омбудсмена.

Ранее, 22 января, Москалькова в своем Instagram, сообщила, что обратилась за разъяснением ситуации в связи с задержанием Заремы Мусаевой к прокурору Чечни Шарпудди Абдул-Кадырову. Она попросила главу надзорного органа провести проверку. Также Москалькова сообщила, что держит ситуацию под контролем, находясь на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислициной и уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым.

Напомним, Зарема Мусаева была задержана чеченскими правоохранителями и доставлена в Чечню. Её привлекали как свидетеля по делу о мошенничестве. Однако женщина ударила полицейского, и против неё возбудили уголовное дело. Правозащитники считают, что её и членов её семьи преследуют из-за критики властей Чечни. Рамзан Кадыров заявил, что вся семья Янгулбаевых является террористами и потребовал выдать России остальных её членов, находящихся за границей.

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