Москва, 3 июля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксёнова и задержали завербованного СБУ гражданина РФ. Об этом 3 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Пресечена попытка покушения на главу Республики Крым Сергея Аксёнова, организованная спецслужбами Украины», — сообщили в ЦОС.

Отмечается, что установлен и задержан завербованный сотрудниками СБУ гражданин России 1988 года рождения. На территории Украины он проходил курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.

По данным ведомства, в июне 2023 года агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, он планировал взорвать автомобиль главы республики. Однако довести преступный умысел до конца он не успел, так как был задержан при изъятии взрывного устройства из тайника.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на совершение теракта» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Как сообщало ИА Регнум, в июне ФСБ предотвратила попытки терактов Украины против руководства Запорожской области. Готовилась серия диверсионно-террористических актов, сотрудник украинской спецслужбы завербовал пособников среди местных жителей, его выявили контрразведчики.

Кроме того, в ФСБ рассказали, что получили исчерпывающие сведения о проводимых украинскими спецслужбами операциях, установили непосредственного исполнителя, задержали пособника, изъяли средства совершения преступлений, определили каналы агентурной связи и способы финансирования.