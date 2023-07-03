Воронеж, 3 июля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. В Воронежской области четыре человека пострадали во время действия режима контртеррористической операции (КТО) из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум ЧВК «Вагнер»

Он отметил, что областные власти завершили оценку ущерба, нанесённого гражданскому населению за время действия режима КТО.

«Лёгкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребёнок. Им выплатим по 100 тыс. рублей», — написал Гусев.

Он добавил, что повреждено более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобилей. По словам главы региона, общий объём затрат на восстановление для бюджета вполне под силу, и завтра, 4 июля на объекты выйдет подрядчик.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня глава Павловскоо района Воронежской области Максим Янцов заявил, что 19 домов получили повреждения в результате перестрелки при прохождении автоколонны группы «Вагнер». Вечером того же дня Гусев сообщил, что подразделения ЧВК завершили движение через территорию Воронежской области.