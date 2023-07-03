Берлин, 3 июля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. В ночь на 3 июля в Берлине неизвестные подожгли фургон организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины. Об этом сообщили в полиции города.

Global Look Press/Gregor Fischer/dpa

«Этой ночью в Вайсензе (район Берлина. — Прим. ИА Регнум) неизвестные подожгли автомобиль гуманитарной организации, помогающей беженцам с Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что горящий фургон был обнаружен около 02:00 по местному времени (03:00 мск). Пожарные потушили огонь. Ущерб также нанесён ещё одной машине, которая была припаркована рядом.

В полиции рассказали, что неизвестным удалось скрыться, в настоящее время ведётся расследование.

Как сообщало ИА Регнум, правительство ФРГ не собирается выделять федеральным землям страны дополнительные средства на беженцев. С июня 2022 года власти покрывали расходы на проживание украинских беженцев и до 75% аренды их жилья с отоплением, на что только в прошлом году потратили около €3 млрд.

В ЕС в марте 2024 года закончится действие директивы о временной защите беженцев с территории Украины. Правительствам европейских стран предлагается разработать совместно с Киевом программу по реинтеграции украинцев, которые хотят вернуться домой.