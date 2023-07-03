Москва, 3 июля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В России пассажиропоток отечественных авиакомпаний с января по май 2023 года вырос на 21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил 3 июля глава Росавиации Александр Нерадько.

Известия/Алексей майшев

По его словам, в мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года, то есть до введения санкций.

«За пять первых месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%, то есть почти на четверть по сравнению с прошлым годом», — сказал он в рамках круглого стола, посвящённого 100-летию гражданской авиации.

Кроме того, добавил Нерадько, пассажиропоток отечественных авиакомпаний по итогам года может достичь досанкционных показателей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию гражданского авиастроения в Казани подчеркнул важность развития производства в стране пассажирских самолетов, в частности — Ту-214.

Премьер напомнил, что в прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина была утверждена комплексная программа развития авиатранспортной отрасли, которая предусматривает, что до 2030 года будет произведено свыше 1 тыс. гражданских воздушных судов.