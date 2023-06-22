Москва, 22 июня, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию гражданского авиастроения в Казани подчеркнул важность развития производства в РФ пассажирских самолетов, в частности — Ту-214.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова

Глава кабмина напомнил, что в 2022 году по поручению российского президента Владимира Путина была утверждена комплексная программа развития авиатранспортной отрасли, которая предусматривает, что до 2030 года будет произведено свыше 1 тыс. гражданских воздушных судов. «Особая роль у Казанского авиазавода. В течение полутора лет — в 2025 году — он должен выйти на выпуск десяти Ту-214 ежегодно», — сказал Мишустин.

Главное преимущество этой модели, по его словам, — полная оснащённость отечественными комплектующими, включая российские двигатели ПС-90А. «Важно наращивать строительство таких лайнеров», — подчеркнул премьер-министр.

На совещании он сообщил о принятом накануне решении выделить 41,8 млрд рублей на расширение выпуска самолетов Ту-214. Казанский авиазавод, по его словам, сможет в перспективе нарастить производство Ту-214 до 20 штук в год. При этом Мишустин пообещал, что задачи с финансированием производства Ту-214 будут решены.

Управляющий директор «Туполева» Вадим Королёв уточнил, что объём производства самолетов Ту-214 с 2027 года планируется увеличить до 20 машин в год. «Таким образом, реализация предложенного нами комплексного плана мероприятий по развитию и модернизации производственных мощностей Казанского авиационного завода и предприятий коопераций обеспечит выход на темп производства 20 самолетов в год Ту-214 начиная с 2027 года», — сказал Королёв.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов уже заявлял, что власти региона рассчитывают производить на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова до 20 самолетов Ту-214 в год.

Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 выпускается в Казани для специальных задач и эксплуатируется СЛО «Россия», ФСБ и Минобороны. В марте 2022 года Юрий Борисов (на тот момент вице-премьер) заявлял, что Ту-214 состоит преимущественно из российских компонентов, зарубежные используются минимально. Лайнер могут использовать авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и другие.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в январе поручил заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову совместно с Министерством обороны отработать вопрос по поставкам воздушных судов, чтобы определить, сколько нужно военных и гражданских самолётов.