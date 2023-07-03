Симферополь, 3 июля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Украинский агент, задержанный российскими силовиками, намеревался подорвать автомобиль в момент проезда кортежа главы Крыма Сергея Аксёнова. Об этом он рассказал в ходе допроса, фрагменты которого показала ФСБ России.

ФСБ России

Мужчина рассказал правоохранителям, что в декабре 2022 года был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Он получал указания от куратора по имени Игорь. Агент прошёл обучение на украинской территории. Его учили минно-взрывному делу, маскировке, уходу от преследования.

Затем агента направили в Крым, поручили снять жильё, устроиться на работу и приобрести мобильный телефон. Там он ожидал от куратора указаний, связанных с подготовкой теракта в отношении Аксёнова. Предполагалось, что агент заминирует автомобиль, а затем подорвёт его в момент, когда мимо будет двигаться кортеж главы Крыма.

По словам задержанного, ему поручили «автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксёнова Сергея Валерьевича».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817170" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержанный агент СБУ рассказал, какой теракт готовил в отношении Аксёнова

Как сообщало ИА Регнум, агента украинских спецслужб задержали, когда он забирал из тайника взрывное устройство.

«Взрывное устройство комбинированного типа. То есть осколочное и зажигательное», — пояснил на распространённом ФСБ видео один из правоохранителей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном обращении с взрывными устройствами.