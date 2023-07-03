Симферополь, 3 июля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Украинский агент, задержанный российскими силовиками, намеревался подорвать автомобиль в момент проезда кортежа главы Крыма Сергея Аксёнова. Об этом он рассказал в ходе допроса, фрагменты которого показала ФСБ России.

ФСБ России

Мужчина рассказал правоохранителям, что в декабре 2022 года был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Он получал указания от куратора по имени Игорь. Агент прошёл обучение на украинской территории. Его учили минно-взрывному делу, маскировке, уходу от преследования.

Затем агента направили в Крым, поручили снять жильё, устроиться на работу и приобрести мобильный телефон. Там он ожидал от куратора указаний, связанных с подготовкой теракта в отношении Аксёнова. Предполагалось, что агент заминирует автомобиль, а затем подорвёт его в момент, когда мимо будет двигаться кортеж главы Крыма.

По словам задержанного, ему поручили «автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксёнова Сергея Валерьевича».

Задержанный агент СБУ рассказал, какой теракт готовил в отношении Аксёнова

Как сообщало ИА Регнум, агента украинских спецслужб задержали, когда он забирал из тайника взрывное устройство.

«Взрывное устройство комбинированного типа. То есть осколочное и зажигательное», — пояснил на распространённом ФСБ видео один из правоохранителей.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном обращении с взрывными устройствами.