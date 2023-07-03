Москва, 3 июля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) продолжает работу по согласованию постановления, которое разрешит водителям предъявлять права и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде, заявил журналистам глава ведомства Михаил Черников.

«После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде», — сказал руководитель ГИБДД, слова которого цитирует агентство «Прайм» со ссылкой на «Российскую газету».

Ранее водительские права и СТС стали доступны в электронном виде в приложении для гаджетов «Госуслуги Авто». Однако, как отметили в МВД России, использование этой программы не освобождает водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.

В конце мая первый заместитель фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в России подготовили и направили в правительство РФ законопроект, предусматривающий отмену административной ответственности для водителей, забывших взять в дорогу водительское удостоверение и полис ОСАГО.

Депутат считает абсурдной ситуацию, когда людей штрафуют за забытые документы, в то время, как сотрудники ГИББД могут в любой момент в режиме онлайн проверить наличие прав у водителя в электронном виде.