Под Новосибирском продолжили поиски двоих детей, ушедших из летнего лагеря
Под Новосибирском продолжились поиски двоих детей, сбежавших из оздоровительного лагеря
Новосибирск, 3 июля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Двоих детей, самостоятельно ночью покинувших территорию оздоровительного летнего лагеря, разыскивают сотрудники правоохранительных органов в Новосибирской области. Об этом 3 июля сообщил на оперативном совещании облправительства начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативно-разыскным мероприятиям», — уточнил Орлов.
По данным ТАСС, поиском детей занимаются сотрудники полиции.
Ранее ИА Регнум сообщало, что четырёх девочек-подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые не вернулись с вечерней прогулки в семейном центре, разыскивают в Шарыпове на юге Красноярского края. После получения информации об исчезновении детей были созданы поисковые группы из полицейских и волонтёров. Также всем наружным нарядам городской полиции разослали ориентировки.
В Кузбассе трое подростков из туристической группы потерялись во время спуска с пика «Поднебесный». Трое мальчиков-подростков в возрасте 13–15 лет ушли вперёд и не вернулись в лагерь. Полиция и другие экстренные службы начали поиск пропавших детей.