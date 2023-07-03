Новосибирск, 3 июля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Двоих детей, самостоятельно ночью покинувших территорию оздоровительного летнего лагеря, разыскивают сотрудники правоохранительных органов в Новосибирской области. Об этом 3 июля сообщил на оперативном совещании облправительства начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативно-разыскным мероприятиям», — уточнил Орлов.

По данным ТАСС, поиском детей занимаются сотрудники полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четырёх девочек-подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые не вернулись с вечерней прогулки в семейном центре, разыскивают в Шарыпове на юге Красноярского края. После получения информации об исчезновении детей были созданы поисковые группы из полицейских и волонтёров. Также всем наружным нарядам городской полиции разослали ориентировки.