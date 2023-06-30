Брюссель, 30 июня, 2023, 03:34 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 человек задержаны сотрудниками полиции в результате уличных беспорядков, произошедших в Брюсселе вечером 29 июня. Об этом в беседе с журналистами сообщила представитель полиции Ильзе Ван Де Кейре.

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

«Молодёжь собирается в различных районах столицы и провоцирует полицию, сожжены несколько автомобилей. В городе задержаны 10 человек», — сообщила представитель полиции.

Кроме того, как сообщила транспортная компания STIB, по распоряжению полиции было прекращено движение транспорта в западной части города, а именной в квартале Аннессенс.

На данный момент в Брюсселе проходит двухдневный саммит глав стран — членов Европейского союза. Саммит посвящён проблемам миграции и ситуации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что инцидент с сожжением Корана в Швеции является вполне легальным. Он добавил, что эти действия могут носить «оскорбительный и достойный осуждения» характер, однако не обязательно должны быть незаконны в суверенной юридической системе.