Кемерово, 29 июня, 2023, 11:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области трое подростков из туристической группы потерялись во время спуска с пика «Поднебесный». Об этом 29 июня сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что 28 июня в полицию поступило сообщение о трёх потерявшихся в тайге подростках.

«13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин в составе туристической группы спускались с пика «Поднебесный». Известно, что несовершеннолетние ушли вперед основной группы, но к лагерю так и не вышли», — говорится в сообщении.

Также указывается, что полицейские совместно с сотрудниками других экстренных служб сразу начали масштабную операцию по поиску подростков, сформировав четыре группы. При этом уточняется, что поисковые мероприятия осложняются гористым характером местности, и добавляется, что также в операции используются беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что сотрудники полиции ищут 13-летнюю девочку, которая ушла 28 июня из оздоровительного детского лагеря «Гренада» в Красноярске и не вернулась. Для её поиска были созданы группы из сотрудников полиции и волонтёров.

До этого пропавший в Еврейской АО четырёхлетний мальчик был найден живым. Ребёнок ушёл из дома 28 июня, и в его поисках принимал участие 71 человек.