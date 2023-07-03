Манила, 3 июля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Эвакуацию 30 тысяч человек из района, расположенного в опасной близости к извергающемуся вулкану Майон на острове Лусон, готовят власти Филиппин. Об этом 3 июля сообщает газета Manila Standard.

Fernando50 Вулкан

Жителям, проживающим в Бикольском регионе, в провинции Албай, к которой относится остров Лусон, рекомендовано готовиться к эвакуации. Отмечается, что в любой момент может потребоваться вывезти как минимум 8 тысяч семей, или 30 тысяч человек из района, расположенного в радиусе восьми километров вокруг вулкана.

При этом депутат от избирательного округа в провинции Албай Джоуи Сальседа указал, что для перемещения жителей Лусона в безопасное место понадобится три с половиной дня, даже если учесть помощь Вооружённых сил Филиппин.

Извержение вулкана Майон началось 11 июня, на сегодняшний день из опасного района, расположенного в непосредственной близости к вулкану, эвакуировано 13,8 тысячи человек. Местные власти выделили около $500 тысяч на обеспечение эвакуированных предметами первой необходимости, а также водой и продуктами.

Высота вулкана Майон составляет около 2500 м, он является популярной достопримечательностью Филиппин и самым активным вулканом в стране. Последний раз Майон извергался в январе 2018 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вулкан Эбеко, находящийся на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту до 3 км. Пепловый шлейф распространился на северо-восток на расстояние свыше 5 км.

Также сообщалось, что на Камчатке ночью 23 июня началось извержение Ключевской Сопки — это самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкану присвоен желтый повышенный код опасности для авиации.