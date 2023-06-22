Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2023, 02:54 — ИА Регнум. На Камчатке ночью 23 июня началось извержение Ключевской Сопки — это самый высокий действующий вулкан Евразии. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская Сопка)

Специалисты пояснили, что зафиксировано извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия. Выбросов пепла пока нет.

Вулкану пока присвоен желтый повышенный код опасности для авиации. Он находится в 30 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского района.

Как сообщало ИА Регнум, выброс пепла на высоту три километра зафиксировали специалисты-вулканологи на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир.

Шлейф от выброса распространился на расстояние более пяти километров в северо-восточном направлении от вулкана.