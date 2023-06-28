Северо-Курильск, Сахалинская область, 28 июня, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Вулкан Эбеко, находящийся на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту до 3 км. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба территориального управления МЧС.

МЧС России по Сахалинской области Вулкан Эбеко

«Днем 28 июня <…> на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пепловый шлейф распространился на северо-восток на расстояние свыше 5 км. Также указывается, что, по данным ЕДДС, в Северо-Курильске не был зафиксирован пеплопад и не ощущался запах сероводорода. Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня вулкан Эбеко тоже выбросил столб пепла на высоту 3 км. Тогда шлейф пепла также распространился на расстояние 5 км.

Позднее, 23 июня, в Камчатском крае началось извержение вулкана Ключевская Сопка. После этого ему присвоили желтый повышенный код опасности для авиации.