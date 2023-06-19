Подоляк заявил, что Киев согласен лишь на один путь к завершению конфликта
Киев, 19 июня, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Единственный путь к завершению конфликта с Россией — это максимальное усиление военного потенциала Киева, заявил 19 июня в своём Telegram-канале Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Он считает, что никакое перемирие не способно принести мир.
«Единственный путь предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России. Как следствие — возвращение территорий Украине», — написал Подоляк.
Своё мнение на этот счёт ранее высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, успехи российских сил на поле боя могут через две-три недели подтолкнуть Запад к переговорам.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в свою очередь, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине и заключения мирных договорённостей на условиях России.
Россия не возражает против решения украинской проблемы невоенными способами, но такой возможности не оставляют действия Киева и Запада, отмечал ранее президент Владимир Путин. Представители России и Украины согласовали в марте 2022 года проект мирного соглашения, но потом в Киеве от него отказались, рассказал президент на встрече с лидерами африканских стран, показав им текст документа.
В Кремле и МИД ранее отмечали, что в Москве готовы к началу мирных переговоров с Украиной при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. В противном случае СВО будет продолжаться, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.