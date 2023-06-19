Киев, 19 июня, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Единственный путь к завершению конфликта с Россией — это максимальное усиление военного потенциала Киева, заявил 19 июня в своём Telegram-канале Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

Он считает, что никакое перемирие не способно принести мир.

«Единственный путь предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России. Как следствие — возвращение территорий Украине», — написал Подоляк.

Своё мнение на этот счёт ранее высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, успехи российских сил на поле боя могут через две-три недели подтолкнуть Запад к переговорам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в свою очередь, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине и заключения мирных договорённостей на условиях России.

Россия не возражает против решения украинской проблемы невоенными способами, но такой возможности не оставляют действия Киева и Запада, отмечал ранее президент Владимир Путин. Представители России и Украины согласовали в марте 2022 года проект мирного соглашения, но потом в Киеве от него отказались, рассказал президент на встрече с лидерами африканских стран, показав им текст документа.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что в Москве готовы к началу мирных переговоров с Украиной при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. В противном случае СВО будет продолжаться, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.