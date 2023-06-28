Москва, 28 июня, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Для России невозможен отказ от поставленных целей специальной военной операции на Украине. Об этом 28 июня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Известия/Алексей Рамм

Как напомнил глава МИД, президент Владимир Путин в течение последних двух дней неоднократно давал развёрнутые оценки текущей ситуации и подчёркивал, что Москва преодолела попытку мятежа, не поступившись целями спецоперации и не утеряв никаких позиций в зоне её проведения.

«Невозможно от этого отказаться — от задач, которые были поставлены», — сказал он.

Лавров добавил, что Россия не может изменять подходы ведения СВО, пока западные страны намеренно угрожают её безопасности, накачивая вооружениями Украину, где провозгласили целью «уничтожение всего русского».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что чем дольше Украина и западные страны будут тянуть в вопросе мирного разрешения конфликта, тем сложнее об этом будет договориться. Глава МИД отметил, что от коллективного Запада не поступало серьёзных предложений об урегулировании кризиса на Украине.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные государства не делают выводов из провала контрнаступления украинских войск. По её словам, Запад считает, что сможет переломить ситуацию, накачивая киевские власти вооружениями.