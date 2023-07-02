Москва, 2 июля, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Опубликованы кадры ДТП с пятью автомобилями на третьем транспортном кольце в Москве. Инцидент произошёл 2 июля перед развязкой со Звенигородским шоссе.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах с камеры видеонаблюдения показан момент удара автомобилей. В пробку, образовавшуюся в левой крайней полосе, влетела «Газель». По инерции впереди стоящие машины столкнулись друг с другом.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщил в своём Telegram-канале Дептранс.

После ДТП движение в сторону Ленинградского проспекта затруднено.

Ранее в инциденте с участием маршрутки в Иркутске пострадали четыре человека. Маршрутное такси столкнулось с автомобилем Honda на пересечении улиц Безбокова и Бочкина у остановки общественного транспорта. В результате случившегося ДТП госпитализировали 39-летнего водителя Honda. Травмы, не угрожающие жизни, получили три пассажира маршрутки.