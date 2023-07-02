Иркутск, 2 июля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В результате столкновения автомобиля Honda с микроавтобусом маршрутного такси в Иркутске пострадали четыре человека. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

ГУ МВД России по Иркутской области

Отмечается, что авария произошла на пересечении улиц Безбокова и Бочкина у остановки общественного транспорта «Управление ГЭС» около 11:00 (06:00 мск).

По предварительной информации, сворачивавший с улицы Бочкина автомобиль Honda столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту «10т».

«В результате случившегося в медучреждение доставлен 39-летний водитель Honda. Кроме того, травмы, не угрожающие жизни, также получили все три пассажира маршрутки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сейчас инспекторы ГИБДД работают на месте ДТП, регулируя движение транспорта и устанавливая причины произошедшего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816987" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В ДТП с участием маршрутки в Иркутске пострадали четыре человека

Как сообщало ИА Регнум, ранее в результате ДТП на трассе в Саратовской области погибли три человека. Ещё шесть человек, в том числе трое детей, пострадали.

Также в ходе автомобильной аварии в Кении 1 июля погибли не менее 52 человек. ДТП произошло между городами Керичо и Накуру.