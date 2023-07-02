Вашингтон, 2 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. На данный момент Соединённые Штаты являются главной угрозой для мировой безопасности. Об этом 2 июля заявил экс-президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас в интервью газете The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Это мы», — признал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Хаас уточнил, что считает, что наблюдающийся сейчас развал политической системы США свидетельствует о том, что страна из самого надежного якоря в нестабильном мире превратилась в источник проблем и стала сомнительным образцом демократии.

«Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадежным партнёром», — пояснил экс-президент Совета по международным отношениям.

Американский дипломат Ричард Натан Хаас ранее возглавлял Совет по международным отношениям, а также занимал пост советника госсекретаря Колина Пауэлла в администрации бывшего президента Джорджа Буша — младшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард заявила, что политика администрации американского президента Джо Байдена создала угрозу ядерного конфликта с Россией. Она предупредила, что позиция Белого дома по Украине и опосредованное участие США в украинском конфликте может закончиться прямой конфронтацией стран — участниц НАТО с Россией.

До этого журналист из Великобритании Марк Блэклок написал в статье для Global Times, что США скрывают за поддержкой Украины увеличение своего военного присутствия в Европе. По его мнению, это может способствовать ускорению негативного развития ситуации и ответной реакции, когда единственным выходом будет только продолжение конфликта.