Лондон, 2 июля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Соединённые Штаты скрывают за поддержкой Украины увеличение своего военного присутствия на территории Европы. Такое мнение 2 июля высказал журналист из Великобритании Марк Блэклок в статье для издания Global Times.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil

«Под прикрытием поддержки Украины Америка расширяет и укрепляет своё военное присутствие в Европе таким образом, что это ещё больше грозит приблизить часы Судного дня (отсчитывающие время до начала ядерной войны. — Прим. ред.) к полуночи», — написал он.

Блэклок подчеркнул, что такие действия американской стороны могут способствовать ускорению негативного развития ситуации и ответной реакции, при которой единственным выходом останется продолжение конфликта.

Журналист добавил, что, по его мнению, Североатлантический альянс на данный момент «замкнулся в порочном круге» и не может из него вырваться, так как НАТО не интересует возможность мирного урегулирования украинского конфликта, а действия блока способствуют только его эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель китайской газеты «Жэньминь Жибао» Сюй Хайюнь предупредил, что провокационная деятельность НАТО против России станет причиной серьёзных проблем для Европы и всего остального мира.

Он подчеркнул, что украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов. Журналист добавил, что эта ситуация может развалить европейскую экономику, что вскроет политические, социальные, культурные и расовые противоречия в регионе.