Москва, 1 июля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Тактическая и армейская авиация вместе с артиллерией «Западной» группировки войск Вооружённых сил России нейтрализовали действия украинских диверсантов на купянском направлении. Об этом 1 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«В районе населённого пункта Новосёловское Луганской народной республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — рассказал он.

Конашенков также сообщил, что авиация и артиллерия на том же направлении нанесли серию ударов по позициям противника возле населённых пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое в Харьковской области. Украинские подразделения понесли потери в живой силе, а также военной технике.

Всего на купянском направлении ВСУ за сутки потеряли около 75 военных.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня, 1 июля, в пресс-центре группировки войск «Запад» также сообщили, что российский экипаж Су-34 нанёс удар на купянском направлении по батальону ВСУ, расположившемуся возле села Колодезное в Харьковской области. В результате удара ликвидировали более взвода противника, а также пять единиц техники.

Кроме того, на том же направлении экипажи Ка-52, Ми-28 и Су-25 нанесли 11 ударов по местам сосредоточения военнослужащих и техники двух бригад ВСУ. Беспилотники «Ланцет» уничтожили две вражеские станции контрбатарейной борьбы.