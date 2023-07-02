Париж, 2 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Двое французских полицейских получили ранения в ночь на 2 июля, когда их обстреляли из травматического оружия. Об этом 2 июля сообщил телеканал BFMTV.

Global Look Press/ Telmo Pinto/Keystone Press Agency

Уточняется, что правоохранителей обстреляли ночью в 13-м округе Парижа.

«Согласно первоначальным материалам расследования, эти двое полицейских были ранены выстрелами из травматического оружия около двух часов ночи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что благодаря бронежилетам сотрудники полиции не поучили серьёзных травм, начато расследование о покушении на убийство представителей власти.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ночь с субботы на воскресенье во Франции задержали 719 участников массовых беспорядков. По данным полиции, также за это время получили ранения 45 полицейских и жандармов.

Накануне мэр Лиона Грегори Дусе попросил прислать в город полицейское подкрепление на фоне беспрецедентных по масштабу беспорядков. По его словам, местные правоохранители не справляются с протестующими.

Беспорядки начались во Франции в конце июня после гибели 17-летнего Наэля Мерзука, араба по происхождению. Подросток не имел водительских прав и нарушил правила дорожного движения, а также не стал останавливаться по требованию полицейских и попытался наехать на правоохранителя, в результате чего его застрелили.