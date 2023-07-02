Темрюк, Крым, 2 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Министерство транспорта России увеличило количество постов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Минтранса.

Пресс-служба «Росавтодор»/ТАСС

«С утра часть работников перераспределена с крымской стороны на краснодарскую», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что меры позволили остановить рост очереди, несмотря на постоянно прибывающий транспорт. Служба досмотра стремится оптимизировать проверку автомобилей.

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко ранее сообщил, что по состоянию на 10:00 2 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани составляла порядка 7 км. Он отметил, что время ожидания в очередь составило около 5 часов, при этом со стороны полуострова очереди нет. Для ожидающих проезда водителей и пассажиров организовали выдачу питьевой воды.

Оперативный штаб Краснодарского края 1 июля сообщил, что очередь пред Крымским мостом составляла 9 км. Для помощи водителями задействовали аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.