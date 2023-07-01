Симферополь, 1 июля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Пробка перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани достигла девяти километров. Как 1 июля сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.

Официальный Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края Пробка перед въездом на Крымский мост

«Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района», — говорится в сообщении.

В марте 2023 года также со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка из автомобилей с продуктами питания и товарами первой необходимости. Причиной затора стали ограничения на проезд грузовиков к Керченской паромной переправе.

Крымский мост (Керченский мост) — переправа через Керченский пролив, возведённая Россией в декабре 2019 года. Мост соединил Керченский и Таманский полуострова. Состоит из автодорожного и железнодорожного параллельных мостов. Общая протяжённость — 19 км, самый длинный из построенных Россией мостов.