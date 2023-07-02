Симферополь, 2 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Скопление автомобилей у Крымского моста со стороны Краснодарского края по состоянию на 10:00 мск увеличилась до 7 км. Об этом 2 июля сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в Telegram-канале.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 10:00 (совпадает с мск) пробка семь километров», — написал он.

Лукашенко уточнил, что в результате этого время ожидания в очереди на проезд возросло до 5 часов, и добавил, что со стороны Крыма в это же время нет очереди из автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава минтранса Крыма отмечал, что власти региона делают всё возможное для быстрого пропуска туристов, пытающихся проехать через мост. Он также принёс им извинения за возможные задержки при въезде на полуостров.

Лукашенко добавил, что из-за длительного ожидания на въезде в Крым со стороны Кубани для водителей организовали выдачу питьевой воды.

Крымский мост соединяет Крым с Краснодарским краем через Керченский пролив. Его закончили строить в декабре 2019 года. Мост включает автомобильный и железнодорожный пути.

Он является самым длинным из построенных Россией мостов. Его протяжённость составляет 19 км.