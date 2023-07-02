Париж, 2 июля, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Сотрудники службы полиции в ночь на воскресенье, 2 июля, задержали в Париже около 80 участников массовых беспорядков. Об этом сообщил телеканал BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

По информации источника, ещё 55 человек были задержаны в Марселе, 32 — в Ницце.

Ранее глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 2 июля для борьбы с беспорядками во Франции привлекли более 45 тысяч сотрудников полиции, жандармерии, а также силовиков из спецподразделений GIGN, BRI и RAID.

Массовые беспорядки по всей стране начались 28 июля после того, полицейские застелили в парижском пригороде Нантере 17-летнего подростка, отказавшегося выполнять требования стражей порядка.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 июля массовые беспорядки во Франции переросли в грабежи, поджоги улиц и акты вандализма на улицах Марселя. По информации издания Le Figaro, участники беспорядков разбили витрины магазинов, ограбили несколько бутиков и ювелирный магазин. Также в полиции сообщили об ограблении оружейного магазина.