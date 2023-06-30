Марсель, Франция, 1 июля, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Массовые беспорядки переросли в акты вандализма и грабежи на улицах Марселя во Франции. Об этом 1 июля сообщает издание Le Figaro со ссылкой на источник в полиции города.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты во Франции

Отмечается, что участники беспорядков бьют витрины магазинов, ограблены несколько бутиков и ювелирный магазин. Кроме того, в полиции сообщили об ограблении оружейного магазина, в руки протестующих попало как минимум семь ружей, но без патронов к ним.

Полиции удалось по горячим следам задержать одного из предполагаемых участников ограбления оружейного магазина, при нём было ружьё, возможно, из числа украденных.

При этом беспорядки в городе усиливаются, участвующие в них люди поджигают автомобили, забрасывают файерболами, пиротехникой и камнями сотрудников полиции, полицейские участки и административные здания. Сообщается о как минимум двух пострадавших сотрудниках полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько местных журналистов подверглись нападению со стороны участников беспорядков в пригороде Парижа в ночь на 30 июня. Один из журналистов был госпитализирован с травмой головы после нападения в Монтрей, второй был ограблен и избит толпой протестующих, когда освещал события в Нантере.

Многочисленные протесты во Франции начались 28 июня после того, как в ночь на среду полицейские остановили для проверки автомобиль, которым управлял 17-летний подросток. Юноша отказался выполнить требования полиции и попытался продолжить движение на автомобиле. Полицейский открыл огонь и застрелил подростка на месте.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что по всей стране сотрудники правоохранительных органов задержали 421 участника беспорядков. Как отметил источник, большинству задержанных от 14 до 18 лет.