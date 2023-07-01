Ровно, Украина, 1 июля, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Выездное заседание ставки верховного главнокомандующего провёл президент Украины Владимир Зеленский на Ровенской АЭС, якобы из-за того, что станции угрожает опасность. Об этом 1 июля сообщил сам украинский лидер в своём Telegram-канале.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС

По словам президента Украины, он собрал ставку на Ровенской АЭС, чтобы оценить на месте любые возможные угрозы станции. При этом украинский лидер указал, что власти страны полностью контролируют ситуацию.

Президент Украины уточнил, что на заседании были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова касательно оперативной обстановки на границе с Белоруссией и вероятных действиях России.

Кроме того, с докладами выступили, по словам украинского лидера, глава МВД Украины Игорь Клименко, командующий оперативным командованием «Север» Сергей Наев, глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, командующий нацгвардией Юрий Лебедь. В заседании также участвовали глава украинской корпорации «Энергоатом» Петр Котин и директор Ровенской АЭС Павел Ковтонюк.

На ставке были подняты вопросы оборонных рубежей и защиты Ровенской АЭС от возможных киберугроз.

Ровенская АЭС расположена на западе Украины, рядом с украинско-белорусской границей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как поясняет портал InfoBRICS, киевские власти могут намеренно делать заявления о том, что Россия хочет взорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы прикрыть планы Вооружённых сил Украины (ВСУ) по организации на ней теракта.

Киев подобными заявлениями пытается демонизировать Россию и добиться её международной изоляции. Из-за параноидальных заявлений украинского лидера Запорожская АЭС стала предметом обсуждения в ООН, добавили авторы публикации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения в том, что Россия якобы намерена подорвать Запорожскую АЭС, заявил, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.