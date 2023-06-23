Москва, 30 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Киев может намеренно делать заявления о том, что Россия якобы хочет взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Обвинения в возможной провокации могут быть прикрытием планов Вооружённых сил Украины (ВСУ) самим организовать на ней теракт. Об этом 30 июня сообщил портал InfoBRICS.

Таисия Воронцова/РИА Новости Шестой энергоблок Запорожской АЭС

«За словами [президента Украины Владимира] Зеленского может скрываться намерение Киева провести операцию, связанную с ядерным комплексом», ― указано в публикации.

Киев, добавляет InfoBRICS, подобными заявлениями пытается демонизировать Россию и добиться её международной изоляции. Также портал отмечает, что из-за параноидальных заявлений украинского лидера Запорожская АЭС стала предметом обсуждения в ООН.

Между тем, добавляет автор публикации, мировое сообщество и страны Запада негласно понимают, что у России нет причин или желания разрушать находящуюся под её контролем Запорожскую атомную станцию.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС. Он аргументировал своё предположение тем, что российская сторона, по его мнению, не заинтересована в безопасности на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также назвал это заявление дикой ложью, прикрывающей террористические планы Киева. По его мнению, такие заявления позволяют предположить, что украинский президент пытается прикрыть подготовку провокаций в отношении Запорожской АЭС. По словам Рогова, украинский лидер подготавливает почву с обвинениями в адрес России с расчётом на западную публику.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об учениях на случай аварии на станции в регионах Украины, заявила, что Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС.