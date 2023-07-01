Москва, 1 июля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Экипаж Су-34 «Западной» группировки российских войск нанёс ракетно-бомбовый удар на купянском направлении, в результате чего удалось ликвидировать свыше взвода ВСУ. Об этом 1 июля рассказал журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск «Запад» нанёс ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населённого пункта Колодезное», — сказал он.

Зыбинский уточнил, что российские военные этим ударом ликвидировали более взвода ВСУ, а также пять единиц военной и специальной техники.

Глава пресс-центра группировки отметил, что также экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 произвели 11 ударов по местам скопления военных и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады украинской теробороны.

Также он уточнил, что дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50 у Васильцовки и Песчаного, около Леса Попова танки Т-90 с полосы обороны 1-й танковой армии уничтожили бронемашины производства США «Мрап» и «Хамер» ВСУ, а расчёт ЗРК «Тор» сбил разведывательный украинский дрон «Фурия» у Иванковки.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня глава комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что контрнаступление украинской армии идёт медленнее, чем это ожидалось. По словам американца, это неудивительно, так как речь идёт о реальных боевых действиях, а не о планах на бумаге. Он назвал процесс дальнейшего продвижения ВСУ очень долгим и «очень кровавым».