Москва, 9 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Видеозапись личного характера с участием российского футболиста Артёма Дзюбы попала в Сеть. Спортсмен говорит о чувствах к некой женщине в ролике, опубликованном 9 июня в Telegram-канале PETROVA.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

В кадре Дзюба, лёжа в постели, признаётся, что скучает по своей подруге, показывает ей язык и предаётся мечтам о сексе.

По словам автора канала, подобных видеороликов около десятка, Дзюба снимал их для своей украинской любовницы. Предположительно, спецслужбы Украины взломали телефон подруги футболиста из-за того, что он поддержал российскую спецоперацию.

«Начинаю публиковать, это самое лайтовое», — заявила автор канала и пообещала выложить «горячие видосы».

Ранее вокруг Дзюбы, который в настоящее время выступает за московский «Локомотив», уже разгорался скандал из-за интимного видео. Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года футболист признался, что, как и любой человек, неидеален и грешен. Он заявил, что сам виновен в своих ошибках и поблагодарил тех, кто поддержал его в трудную минуту.