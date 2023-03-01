Москва, 1 марта, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба заявил, что является патриотом своей страны и полностью поддерживает президента России Владимира Путина. Об этом 1 марта он сказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Артём Дзюба

«Я патриот своей страны, я люблю свою страну. В будущем история всё рассудит, а сейчас я полностью за президента Путина. Верю в то, что мы за правое дело и всё будет хорошо. Я такой, хоть убейте», — сказал Дзюба.

Он добавил, что ему не нравится то, что происходит в мире, и он гордится тем, что в России семейные ценности на первом месте: «В нашей стране мужчина с женщиной, родители — папа и мама, ценности — семья и любовь к детям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба заявил, что скучает по матчам за сборную России.