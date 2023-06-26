Донецк, 26 июня, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Российская армия улучшила позиции на авдеевском направлении, в результате чего там имеются определённые перспективы. Об этом 26 июня заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА Регнум Денис Пушилин

«Авдеевское направление: есть определённые перспективы, есть и улучшение позиций», — сказал он.

Врио главы региона подчеркнул, что российские военные настроены на максимально возможно быстрое освобождение Авдеевки, чтобы снизить интенсивность обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки со стороны ВСУ.

Украинские войска наносят из района Авдеевки, превращённой ими в один из главных своих укрепрайонов, удары по многим населённым пунктам в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пушилин рассказал, что российские войска существенно улучшили свои позиции на краснолиманском направлении в зоне СВО. Врио главы региона отметил, что российским военным приходится воевать в непростых условиях, однако они этому научились и продвигаются вперёд.

До этого врио главы ДНР сообщил, что ВСУ ведут перегруппировку своих сил на угледарском направлении после понесённых ими значительных потерь в живой силе и технике. По его словам, из-за этого интенсивность боёв на этом направлении снизилась, однако противник не прекращает вести попытки наступления.