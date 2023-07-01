Москва, 1 июля, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Убытки Международного банка реконструкции и развития (МБРР), включая платежи по процентам, в случае дефолта Украины полностью покроет Япония. Такое заявление сделал источник в российской дирекции группы Всемирного банка в беседе с РИА Новости.

Pingnews.com Офис Всемирного банка

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. При этом средства выделяются под гарантии правительства Японии.

Как пояснил собеседник агентства, в случае дефолта Украины покрывать убытки МБРР, в том числе платежи по процентам, будет Япония. Учитывая займы, одобренные ранее Киеву, всего на сегодняшний день МБРР мобилизовал более $37,5 млрд на погашение основных потребностей Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил источник в российской дирекции группы Всемирного банка, организация перекладывает риски на заинтересованные страны, отдавая себе отчёт в недопустимости угроз, которые вытекают из финансирования Украины.

22 июня Всемирный банк объявил о выделении нового кредита Украине в размере $1,75 млрд. $1,25 млрд из этой суммы будут переданы Киеву под гарантии США, а еще $500 млн и $15 млн — под гарантии Финляндии и Британии.