Вашингтон, 30 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Всемирный банк отдает себе отчёт в недопустимости угроз, которые вытекают из финансирования Украины, в связи с чем организация перекладывает риски на заинтересованные страны, заявил журналистам источник в российской дирекции группы Всемирного банка.

Minsvyaz.ru

Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что это финансовое учреждение занимается только «целевым расходованием предоставляемой помощи», а основная ответственность распределения средств лежит на Международном валютном фонде (МВФ).

Собеседник агентства пояснил, что такой порядок вытекает из Бреттон-Вудской системы — механизма денежных отношений и торговых расчётов, установленного в рамках конференции, которая проходила в июле 1944 года.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня Всемирный банк объявил о выделении нового кредита Украине в размере $1,75 млрд. $1,25 млрд из этой суммы будут переданы Киеву под гарантии США, а еще $500 млн и $15 млн — под гарантии Финляндии и Британии.

30 июня Всемирный банк одобрил предоставление Украине займа в размере $1,25 млрд под гарантии Японии. Всего на сегодняшний день учреждение мобилизовало более $37,5 млрд на погашение основных потребностей Киева.