Вашингтон, 1 июля, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс во время своей поездки на Украину обсудил возможность проведения будущих переговоров между сторонами конфликта до конца 2023 года. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Уильям Джозеф Бёрнс

По информации источника, во время непубличной поездки главы ЦРУ состоялись переговоры, в ходе которых Уильяма Бёрнса ознакомили с «амбициозной стратегией» Киева по возвращению территорий и «началу переговоров с Москвой» о прекращении огня к концу этого года.

Во время своего визита на Украину Уильям Бёрнс также провёл встречу с президентом страны Владимиром Зеленским и представителями разведывательного сообщества Украины.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня издание Financial Times сообщило, что в мае директор ЦРУ тайно посетил Китайскую Народную Республику и провёл встречи с представителями китайского разведсообщества.

Ранее Уильям Бёрнс посещал Украину в январе 2023 года. В ходе своего визита он встретился с Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать о своих предположениях относительно планов российской стороны на ближайшие несколько месяцев.