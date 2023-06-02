Вашингтон, 2 июня, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс тайно посетил в мае Китай. Как 2 июня сообщила газета Financial Times, визит произошёл в ходе запланированной встречи с представителями китайского разведсообщества.

Уильям Джозеф Бёрнс

«В прошлом месяце директор Бёрнс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам», — сообщил изданию источник из американских чиновников.

ИА Регнум ранее сообщало, что Бёрнс так же тайно провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным The Washington Post, она состоялась в Киеве, куда глава ЦРУ прибыл с целью проинформировать главу киевского режима о своих предположениях по военным планам России. Кроме того, сообщалось, что Бёрнс якобы предупредил главу республики о возможном снижении помощи в определенный момент из-за преобладания в американском конгрессе голосов республиканцев, настроенных против помощи Украине.