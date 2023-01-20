Вашингтон, 20 января, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на прошлой неделе тайно встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

IMAGO/Rod Lamkey/CNP/MediaPun/Global Look Press Уильям Бернс

Отмечается, что встреча прошла в Киеве, куда Бернс приехал тайно. Цель главы ЦРУ заключалась в том, чтобы проинформировать Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы.

Кроме того, Бернс предупредил Зеленского о возможном снижении помощи в определенный момент из-за того, что большинство голосов в Конгрессе США теперь у республиканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают накачивать Украину военной техникой и боеприпасами. Сегодня, 20 января, обнародован состав нового пакета военной помощи. Туда, в частности, вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 боевых бронированных машин Stryker, 53 бронетранспортера MRAP, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и другая военная техника, возможно, — управляемые бомбы с наземным запуском GLSDB.

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