Париж, 1 июля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон должен как можно скорее урегулировать ситуацию в стране, чтобы не потерять контроль над происходящим и избежать более опасных последствий. Такое заявление сделал 30 июня обозреватель New York Times Роджер Коэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Французскому лидеру, который в воскресенье должен отправиться с двухдневным государственным визитом в Германию, необходимо восстановить порядок достаточно быстро, чтобы избежать объявления чрезвычайного положения», — пояснил Коэн.

Как указал журналист, введение режима чрезвычайного положения во Франции будет расценено как признание правительства в утере контроля над ситуацией. По мнению журналиста, протесты во Франции против произвола полиции начались в очень неудобный для французского президента момент. В апреле, когда волна протестов против решения Макрона о повышении пенсионного возраста начала стихать, он пообещал, что в течение 100 дней оживит Францию ​​​​путем ряда мер, включая снижение налогов для среднего класса и масштабные инвестиции в профессионально-технические училища.

Обещанные Макроном 100 дней истекут 14 июля, в День взятия Бастилии, национальный праздник Франции. Коэн пояснил, что разногласия в стране могут оказаться слишком глубокими, а обида граждан на Макрона слишком сильна, чтобы в обществе наступило «исцеление» и протесты прекратились.

Ранее ИА Регнум сообщало, что футболисты национальной сборной Франции по футболу записали коллективное обращение и призвали прекратить массовые беспорядки на улицах страны.

Футболисты напомнили, что многие из них родились и долгое время проживали в так называемых народных кварталах, поэтому «разделяют боль и печаль» местных жителей. Вместе с тем они призвали к чувству ответственности и напомнили, что путём насилия ничего решить нельзя.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что за сутки задержано более 270 участников массовых беспорядков. По его словам, большинство задержаний (80 человек) произошло в Марселе, где беспорядки сопровождались грабежами, актами вандализма и поджогами.