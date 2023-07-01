Париж, 1 июля, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Футболисты национальной сборной Франции по футболу записали коллективное обращение и призвали прекратить массовые беспорядки на улицах страны. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила газета L’Equipe.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Как и все французы, мы были потрясены и глубоко тронуты жестокой смертью молодого Наэля. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева… Насилие ничего не решает, а тем более, когда оно неизбежно и неумолимо оборачивается против тех, кто его выражает», — говорится в коллективном обращении.

Футболисты напомнили, что многие из них родились и долгое время проживали в так называемых народных кварталах, поэтому «разделяют боль и печаль» местных жителей. Вместе с тем они призвали к чувству ответственности и умиротворению.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что за сутки задержано более 270 участников массовых беспорядков. По его словам, большинство задержаний (80 человек) произошло в Марселе, где в ночь на 1 июля беспорядки сопровождались грабежами, актами вандализма и поджогами.