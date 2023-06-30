Санкт-Петербург, 1 июля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Задымление двигателя самолёта произошло в петербургском аэропорту Пулково. Об этом 1 июля сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

По предварительной информации, задымление произошло 30 июня 2023 года около 23:15 мск. Пострадавших в результате происшествия нет.

«Санкт — Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов по факту задымления в самолете иностранной авиакомпании в Пулково», — уточнила старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора Наталья Орлова.

Отмечается, что пассажиры отправлены в зал ожидания аэропорта, причины произошедшего устанавливаются.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы», управляющую аэропортом, авиарейс готовился к вылету из Санкт-Петербурга в Дубай. Самолёт Boeing 777 принадлежит авиакомпании Emirates. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки вылета пассажиров в пункт назначения.

Ранее ИА Регнум сообщало о потерпевшем крушение недалеко от Ступино в Подмосковье легкомоторном самолёте Як-52, пилот и пассажир погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Также сообщалось, что в аэропорту Гонконга 24 июня из-за взорвавшегося шасси экстренно приземлился пассажирский самолёт. В результате ЧП пострадали 18 человек.