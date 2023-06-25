Москва, 25 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт Як-52 потерпел крушение недалеко от Ступино в Подмосковье, пилот и пассажир погибли. Об этом сообщила пресс-служба Западного Межрегионального управления Следственного комитета на транспорте в своём Telegram-канале.

Yakkes Foundation Самолёт Як-52

Отмечается, что 25 июня оперативные службы получили информацию о крушении легкомоторного гражданского самолёта модели Як-52, который взлетел со взлётной площадки Малино, расположенной около города Ступино Московской области.

По предварительной информации, пассажир и пилот воздушного судна получили несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Хабаровском крае потерпел крушение мотодельтаплан. ЧП произошло в Комсомольске-на-Амуре около 19:00 по местному времени (12:00 мск). Пилот 1957 года рождения погиб. Уточняется, что на место происшествия выехал представитель транспортной прокуратуры. Ведомство также намерено проверить использование законодательства о безопасности полётов.