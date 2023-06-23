Гонконг, Китай, 23 июня, 2023, 23:09 — ИА Регнум. В аэропорту Гонконга 24 июня из-за взорвавшегося шасси экстренно приземлился пассажирский самолёт.

Shawnnow Крыло самолета

Предварительно известно, что пострадали 18 человек, сообщил гонконгский телеканал RTHK.

Рейс следовал из Гонконга в Лос-Анджелес. Во время взлёта одно из шасси перегрелось и взорвалось, после чего экипаж принял решение вернуться в Гонконг.

Как сообщало ИА Регнум, в 90 км от Якутска 17 июня аварийно сел вертолёт Ми-8 компании «Алроса». На борту был 21 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших в результате жёсткой посадки нет.