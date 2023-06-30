Брюссель, 30 июня, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Совет директоров Всемирного банка принял решение одобрить предоставление Украине кредита на полтора миллиарда долларов под гарантии правительства Японии. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

«Новый заём ВБ для Украина на $1,5 миллиарда направлен на предоставление помощи её домохозяйствам, а также смягчить последствия специальной военной операции России», — говорится в письменной заявлении пресс-службы.

Кроме того, Украина получила денежный заём под гарантии правительства Японии в рамках целевого фонда Advancing Needed Enhancement for Ukraine Trust Found. Во Всемирном банке напомнили, что на сегодняшний день ВБ мобилизовал более 37,5 миллиарда долларов на погашение основных потребностей.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня Европейская комиссия перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи. Официально об этом объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

30 июня американский журналист Макс Блюменталь сообщил, что Соединённые Штаты Америки направили Украине 4,5 миллиарда долларов на погашение государственного долга страны. По его подсчётам, с каждого американца удержали $30. При этом Блюменталь указал, что четверо из десяти жителей США не могут вызвать себе скорую помощь, так как приезд медиков обойдётся им в $400.