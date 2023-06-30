Прокуратура Молдавии возбудила дело о теракте после стрельбы в аэропорту

Кишинёв, 30 июня, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек».

Serviciului de Informații și Securitate Молдавские спецслужбы

30 июня иностранец, которого не пустили в республику, открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинёва. Погибли два человека, один из которых пограничник. Второй, по данным СМИ, гражданский.

«Бойцам полицейской бригады особого назначения «Молния» удалось нейтрализовать агрессора, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинёва. На данный момент опасность устранена. Нападавший получил ранения, ему оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Во время инцидента всех пассажиров эвакуировали из аэропорта. Отмечается, что подозреваемый мог прибыть рейсом из Турции.