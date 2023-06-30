Москва, 30 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В аэропорту Кишинёва иностранец, которому запретили въезд в Молдавию, открыл стрельбу, сообщает Sputnik Moldova со ссылкой на полицию республики.

Вадим Денисов/ТАСС Международный аэропорт Кишинёва

По предварительным данным, неизвестный выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. Людей из здания воздушной гавани эвакуировали.

Ряд СМИ сообщили, что минимум один пограничник погиб в результате стрельбы. На месте работают правоохранители. Причины инцидента выясняются. Данные о задержании злоумышленника пока не поступали.

Все рейсы из аэропорта молдавской столицы отменили.