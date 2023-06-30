Стрелявший в аэропорту Кишинёва может удерживать заложников

Кишинёв, 30 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Стрелявший в аэропорту Кишинёва забаррикадировался с заложниками, сообщает молдавское издание Ziarul de Garda.

Вадим Денисов/ТАСС Аэропорт Кишинёва

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что иностранец устроил в аэропорту стрельбу, пассажиры были эвакуированы. Все рейсы отменены. По последним данным молдавского МВД, жертвами стрельбы стали два человека. Местные СМИ сообщают о гибели пограничника и одного гражданского лица.

По уже подтверждённым данным, стрельбу открыл иностранец, которому отказали во въезде в республику. Отмечалось, что он прибыл из Турции. Молдавский спецназ готовится к штурму помещения, в котором забаррикадировался подозреваемый. Все люди из аэропорта были эвакуированы.