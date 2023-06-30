Молдавские силовики пойдут на штурм помещения, в котором закрылся стрелок

Кишинёв, 30 июня, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Сотрудники молдавских спецслужб готовятся к штурму помещения, в котором забаррикадировался мужчина, открывший стрельбу в кишинёвском аэропорту. По данным СМИ, подозреваемый прибыл из Турции.

ИТАР-ТАСС/Вадим Денисов

Инцидент со стрельбой в международном аэропорту Кишинёва произошёл вечером 30 июня, подтвердили в МВД республики. В заявлении ведомства указывается, что иностранный гражданин, получивший отказ во въезде, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы.

Как пишет Sputnik Moldova, по некоторым данным, мужчина выстрелил в пограничника из оружия, принадлежавшего этому сотруднику. Предварительно, пограничник от полученных травм скончался. Официального подтверждения этих данных пока нет.