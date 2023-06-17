Энергодар, Запорожская область, 17 июня, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Дикой ложью, прикрывающей террористические планы Киева, назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 17 июня в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Зеленский опять озвучивает дикую ложь, пытаясь прикрыть свои террористические планы. Зеленский набил руку на использовании приемов нацисткой пропаганды, которая строилась по принципу «чем страшнее ложь, чем скорее в нее поверят», — пояснил Рогов.

По мнению Рогова, такие заявления позволяют предположить, что украинский президент пытается прикрыть подготовку провокаций в отношении Запорожской АЭС. Обвиняя Россию, украинский лидер подготавливает почву с обвинениями в адрес России с расчётом на западную публику.

По словам Рогова, украинская сторона, с большой долей вероятности, попытается предпринять «что-то страшное» в отношении ЗАЭС. Рогов предположил, что это могут быть обстрелы, теракты, попытка штурма ЗАЭС, или ещё какая-то операция со стороны ВСУ.

Украинский лидер в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС. Президент Украины аргументировал своё предположение тем, что российская сторона, по его мнению, не заинтересована в безопасности на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, власти Украины не заинтересованы в ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

По его словам, если бы ядерная безопасность Запорожской АЭС действительно была одним из приоритетов украинских властей, то Вооружённые силы Украины никогда бы не обстреливали территорию объекта.